Судебные приставы в Динском районе сумели взыскать с должника более 3 миллионов рублей
В Динском районе края судебные приставы смогли весьма убедительно доказать должнику необходимость вовремя гасить задолженности.
Местное предприятие АО «Воронцовское» задолжало ООО «Тит-Агро» целых 3 миллиона 200 тысяч рублей.
В соответствии с решением суда, взыскатель передал исполнительный лист судебным приставам.
Приставы нашли должника множество автомобилей и вынесли постановление о запрете регистрации машин в ГИБДД.
Кроме того руководитель компании-должника был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).
- После этого в срок, установленный приставом для добровольной оплаты долга, задолженность в пользу ООО «Тит-Агро» была погашена в полном объеме,-сообщает пресс-служба УФССП по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU