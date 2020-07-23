Судебные приставы в Динском районе сумели взыскать с должника более 3 миллионов рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T09:24:48+03:00

Для этого были приняты весьма убедительные меры

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В Динском районе края судебные приставы смогли весьма убедительно доказать должнику необходимость вовремя гасить задолженности.

Местное предприятие АО «Воронцовское» задолжало ООО «Тит-Агро» целых 3 миллиона 200 тысяч рублей.

В соответствии с решением суда, взыскатель передал исполнительный лист судебным приставам.

Приставы нашли должника множество автомобилей и вынесли постановление о запрете регистрации машин в ГИБДД.

Кроме того руководитель компании-должника был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

- После этого в срок, установленный приставом для добровольной оплаты долга, задолженность в пользу ООО «Тит-Агро» была погашена в полном объеме,-сообщает пресс-служба УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU