В Сочи мнимый продавец контейнеров в Интернете облапошил десятки людей на 1 миллион рублей
В течение 2-х лет, с 2017 по 2019 год 27-летний уроженец Ростова-на-Дону, живущий в Сочи, сумел неплохо заработать, облапошив десятки людей в Интернете.
Для этого молодой человек от имени вымышленных компаний размещал в Сети объявления о продаже морских грузовых контейнеров по весьма выгодной цене. На самом деле никаких контейнеров у него не было и в помине. Но многие доверчивые покупатели, поверив совершенно незнакомому человеку, перечисляли ему предоплату по мнимым сделкам.
В ходе расследования дела установлены 24 человека, которым действиями обвиняемого причинен имущественный ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.
Органами следствия мужчина обвиняется по статье 159 УК РФ (мошенничество)
- Уголовное дело прокурор направил в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.
Санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы,- сообщает прокуратура региона.
ИСТОЧНИК KP.RU