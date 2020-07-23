В Сочи мнимый продавец контейнеров в Интернете облапошил десятки людей на 1 миллион рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T09:55:36+03:00

Незнакомые люди присылали ему предоплату по фальшивым сделкам

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В течение 2-х лет, с 2017 по 2019 год 27-летний уроженец Ростова-на-Дону, живущий в Сочи, сумел неплохо заработать, облапошив десятки людей в Интернете.

Для этого молодой человек от имени вымышленных компаний размещал в Сети объявления о продаже морских грузовых контейнеров по весьма выгодной цене. На самом деле никаких контейнеров у него не было и в помине. Но многие доверчивые покупатели, поверив совершенно незнакомому человеку, перечисляли ему предоплату по мнимым сделкам.

В ходе расследования дела установлены 24 человека, которым действиями обвиняемого причинен имущественный ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.

Органами следствия мужчина обвиняется по статье 159 УК РФ (мошенничество)

- Уголовное дело прокурор направил в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.

Санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы,- сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU