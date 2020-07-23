На Кубани обнаружено почти 40 артснарядов времен Великой Отечественной войны
Боеприпасы уничтожены бойцами Росгвардии
Фото Росгвардии по краю
Изменить размер текста:
Рабочими в Славянском районе края, при проведении земляных работ между станицей Анастасиевской и хутором Коржевским обнаружено сразу 39 проржавевших от времени артснарядов.
Как установили эксперты Росгвардии, боеприпасы калибра 45 миллиметров относятся к периоду Великой Отечественной войны и могут представлять опасность для окружающих.
- Взрывотехники Росгардии вывезли снаряды в безлюдное место, и уничтожили их с тщательным соблюдением всех норм безопасности,- сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU