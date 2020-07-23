На Кубани обнаружено почти 40 артснарядов времен Великой Отечественной войны

23 Июль 2020 2020-07-23T10:14:24+03:00

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Рабочими в Славянском районе края, при проведении земляных работ между станицей Анастасиевской и хутором Коржевским обнаружено сразу 39 проржавевших от времени артснарядов.

Как установили эксперты Росгвардии, боеприпасы калибра 45 миллиметров относятся к периоду Великой Отечественной войны и могут представлять опасность для окружающих.

- Взрывотехники Росгардии вывезли снаряды в безлюдное место, и уничтожили их с тщательным соблюдением всех норм безопасности,- сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU