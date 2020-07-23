2020-07-23T10:33:07+03:00
Общество

Перед заходом в порт Новороссийска панамский сухогруз нарушил госграницу РФ

Капитан судна привлечен к ответственности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Новороссийский порт. Фото Pikabu.ruНовороссийский порт. Фото Pikabu.ru
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При оформлении сухогруза под флагом Панамы на заход в морпорт Новороссийска, пограничниками выявлено нарушение режима госграницы.

Перед попыткой захода в порт Новороссийска судно попало в закрытый для плавания район.

Капитану сухогруза пограничники напомнили, что все российские и иностранные суда по закону обязаны выполнять правила, установленные для запретных для плавания районов. И ссылка на незнание границ таких районов не освобождает от ответственности.

- В отношении капитана судна, оформлены материалы об административном правонарушении по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ («Нарушение режима Государственной границы Российский Федерации»), данное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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