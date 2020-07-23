В Анапе пройдет заседание совета технополиса «Эра»

23 Июль 2020 2020-07-23T10:51:05+03:00

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24 июля в Анапе пройдет IV заседание Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» под руководством зампреда правительства РФ Юрия Борисова.

Здесь рассмотрят заявки научных организаций и предприятий промышленности на получение ими статуса участника Технополиса.

Сейчас идет подготовка проекта федерального закона о технополисе.

С принятием закона Технополис станет экономической зоной с особым налоговым режимом. Передать проект в Правительство РФ планируется в ноябре текущего года.

На встрече будут озвучены промежуточные результаты деятельности Центра компетенций цифровых двойников Технополиса «Эра».

Представитель ГК «Росатом» доложит о научных исследованиях и разработках, проводимых совместно с «Эрой».

- В заседании примет участие первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов, руководители госкорпораций «Ростех» и «Росатом», Фонда перспективных исследований, члены коллегии Военно-промышленной комиссии ректоры МГТУ им. Н.Э.Баумана и МГУ им. М.В.Ломоносова и другие члены Совета Технополиса. Также для Участников Совета запланировано посещение выставки достижений предприятий в инновационной сфере. Ученые Технополиса продемонстрируют собственные разработки и результаты совместных исследований с предприятиями-партнерами. На ней будут представлены более 60 научно-технических новинок,-сообщает пресс-служба технополиса.

ИСТОЧНИК KP.RU