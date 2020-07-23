В Анапе пройдет заседание совета технополиса «Эра»
24 июля в Анапе пройдет IV заседание Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» под руководством зампреда правительства РФ Юрия Борисова.
Здесь рассмотрят заявки научных организаций и предприятий промышленности на получение ими статуса участника Технополиса.
Сейчас идет подготовка проекта федерального закона о технополисе.
С принятием закона Технополис станет экономической зоной с особым налоговым режимом. Передать проект в Правительство РФ планируется в ноябре текущего года.
На встрече будут озвучены промежуточные результаты деятельности Центра компетенций цифровых двойников Технополиса «Эра».
Представитель ГК «Росатом» доложит о научных исследованиях и разработках, проводимых совместно с «Эрой».
- В заседании примет участие первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов, руководители госкорпораций «Ростех» и «Росатом», Фонда перспективных исследований, члены коллегии Военно-промышленной комиссии ректоры МГТУ им. Н.Э.Баумана и МГУ им. М.В.Ломоносова и другие члены Совета Технополиса. Также для Участников Совета запланировано посещение выставки достижений предприятий в инновационной сфере. Ученые Технополиса продемонстрируют собственные разработки и результаты совместных исследований с предприятиями-партнерами. На ней будут представлены более 60 научно-технических новинок,-сообщает пресс-служба технополиса.
ИСТОЧНИК KP.RU