В Выселковском районе прокуратура заставила соцзащиту выплатить компенсацию семье ребенка-инвалида

23 Июль 2020 2020-07-23T11:47:47+03:00

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В ходе проверки соблюдения законности в сфере соцзащиты прокуратура Выселковского района края выяснила, что 16-летнему подростку – инвалиду органы соцзащиты отказали в приобретении специального, и необходимого ему функционально-корригирующего корсета.

Из-за этого семья вынуждена была самостоятельно купить этот корсет. И это несмотря на то, что по закону соцзащита обязана была приобрести средство реабилитации самостоятельно.

- По указанному факту прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого семье была выплачена компенсация за непредставленное средство технической реабилитации в размере 27 тысяч рублей,- сообщает прокуратура края.

ИСТОЧНИК KP.RU