В Выселковском районе прокуратура заставила соцзащиту выплатить компенсацию семье ребенка-инвалида
В ходе проверки соблюдения законности в сфере соцзащиты прокуратура Выселковского района края выяснила, что 16-летнему подростку – инвалиду органы соцзащиты отказали в приобретении специального, и необходимого ему функционально-корригирующего корсета.
Из-за этого семья вынуждена была самостоятельно купить этот корсет. И это несмотря на то, что по закону соцзащита обязана была приобрести средство реабилитации самостоятельно.
- По указанному факту прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого семье была выплачена компенсация за непредставленное средство технической реабилитации в размере 27 тысяч рублей,- сообщает прокуратура края.
ИСТОЧНИК KP.RU