Замглавы Абинского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

23 Июль 2020 2020-07-23T12:03:18+03:00

Чиновник "простил" местному МУПу ремонт почти за 100 тысяч рублей

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В ноябре 2019 года между администрацией Абинского района и местным МУПом был заключен контракт о замене изоляции на теплотрассе за 600 тысяч рублей.

В декабре ИО главы, отлично зная о том, что МУП по муниципальному контракту не выполнил работ на сумму более 99 тысяч рублей, тем не менее подписал акт приемки, внеся туда ложные данные о якобы проведенном ремонте.

В результате, городскому бюджету причинен материальный ущерб.

- Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ахтырского городского поселения. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU