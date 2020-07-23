Жители Кубани смогут контролировать вывоз мусора
Единую программу планируют создать в Краснодарском крае, которая позволит контролировать обработку и утилизацию мусора. Она позволит оперативно реагировать властям на сигналы населения по вопросам вывоза мусора. Кроме того, с ее помощью будет удобнее взаимодействовать с региональными операторами.
Жители региона в свою очередь смогут контролировать передвижение мусороуборочной техники: время прибытия машин, их активность в течение недели.
Ожидается, что этот сервис заработает уже к концу осени.
Напомним, с прошлого года сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в субъектах РФ обеспечивается региональными операторами. Все это сделано, чтобы сохранить экологию страны и региона в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU