2020-07-23T13:33:17+03:00
Происшествия

На Кубани задержали серийного грабителя

Он уже написал явку с повинной
Юлия ЧУБАКОВА
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Полиция задержала грабителя. Фото ГУ МВД по краюПолиция задержала грабителя. Фото ГУ МВД по краю
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Полиция Краснодара поймала мужчину, совершившего ряд краж.

- На след подозреваемого вышли после того, как в дежурную часть обратился мужчина с сообщением о краже имущества из его автомобиля, - сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару. — Злоумышленник разбил окно машины и украл оттуда барсетку с деньгами. Материальный ущерб краснодарца был оценен в 100 тысяч рублей. В результате оперативно- розыскных мероприятий был задержан 22-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Сообщается, что молодой человек был причастен к краже строительных материалов из производственного цеха, расположенного на улице Новороссийской, и к хищению мобильного телефона из рюкзака прохожего.

- Задержанный признался в кражах и написал явки с повинной, — пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс – служба УМВД России по Краснодару. — Вырученные деньги, в том числе с продажи украденного, он тратил на личные нужды.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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