2020-07-23T13:42:47+03:00
Общество

Почетными гражданами Краснодара стали 11 горожан

Гордума приняла такое решение
Ева МУР@kp_kuban
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На заседании в ГордумеНа заседании в Гордуме
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По решению городского Совета депутатов звания Почетный гражданин Краснодара удостоили одиннадцать его жителей.

Это ветераны Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР Михаил Новиков, профессор Кубанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Владимир Бенсман, Почетный строитель России Анатолий Хархардин. А также профессор Кубанского государственного аграрного университета, доктор технических наук Роберт Амерханов, начальник Краснодарского президентского кадетского училища Геннадий Барковский, директор лицея № 90, заслуженный учитель Кубани Владимир Белоусов, руководитель и главный дирижер оркестра «Виртуозы Кубани», народный артист России Анатолий Винокур, заслуженный строитель Кубани, мэр Краснодара с 1994 по 1997 г.г. Николай Кряжевских, генеральный директор и главный редактор газетно-радио — информационного комплекса «Вольная Кубань», заслуженный журналист Кубани Виктор Ламейкин, художественный руководитель и главный дирижер концертного духового оркестра Творческого объединения «Премьера» им. Гатова Валентин Спиридонов, декан факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского государственного института культуры, руководитель ГТРК «Кубань» с 1993 по 2002 г.г. Владимир Рунов.

Наградят горожан в торжественной обстановке в День города, который намечен на сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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