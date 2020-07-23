23 Июль 2020 2020-07-23T14:25:10+03:00

В Сочи второй день ищут заблудившихся туристов в районе Голубого озера. Фото: @mchs.sochi

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В Сочи двое туристов заблудились в районе Голубого озера в Турьих горах. Мужчина Вечером 22 рассказал оперативному дежурному Южного РПСО МЧС России, что он со своей спутницей сбился в тумане с пути. Путешественники вышли на скалы, с которых спуститься невозможно, местность они знают плохо.

- Туристы потеряли один рюкзак, воды у них с собой нет. Они заночевали на скалах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По словам представителя пресс-службы, сейчас спасатели добираются пешком в труднодоступное место. Она обратила внимание, что туристы не зарегистрировались перед походом в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU