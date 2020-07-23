2020-07-23T14:27:29+03:00
Общество

В Адыгее возбуждены уголовные дела на наркодилеров

Мужчины проходят сразу по нескольким статьям УК
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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В 2020 году 25-летний житель Майкопа договорился с 17-летним земляком ,чтобы тот поработал «закладчиком» наркотических доз.

25 февраля 2020 года на Кубани подельники получили в тайнике наркотики, которые затем оставляли в различных местах Майкопа. Координаты закладок сообщались желающим за деньги онлайн. В конце февраля 2020 года наркодилеры попались полиции.

Сейчас СУ СКР по Республике Адыгея продолжается расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего и 25-летнего местного жителя.

- Мужчина обвиняется, а 17-летний молодой человек подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Кроме того, следователем возбуждено два уголовных дела в отношении этого же мужчины, подозреваемого в двух покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (чч.1, 3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ),-сообщает СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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