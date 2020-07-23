2020-07-23T16:02:59+03:00
Общество

Работодатели выбирают студентов СГУ

В Сочинском государственном университете особое внимание уделяют успешному трудоустройству выпускников
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба СГУ.Фото: пресс-служба СГУ.
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Для этого на факультете экономики и процессов управления уже много лет практикуется привлечение к работе со студентами ведущих работодателей города, руководителей различных организаций Сочи. В течение многих лет на факультет постоянно читают лекции и ведут практические занятия для студентов генеральный директор санатория «Заполярье» Сергей Меренков, директор бальнеологического комплекса «Мацеста» Елена Даутова, начальник налоговой службы Сочи Михаил Данов, директор аудиторской фирмы «Паритет» Татьяна Карпенко, финансовый директор ресторана "Кон-коронель" Зоя Борисова, старший научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра Российской Академии Наук Анна Материкина и другие. Во время проведения занятий в ВУЗе эти руководители с интересом приглядываются ко всем студентам, а наиболее успешных приглашают на работу в свои учреждения.

- Благодаря привлечению к организации учебного процесса руководителей городских организаций мы серьезно упростили весь процесс трудоустройства наших выпускников. Еще во время учебы ребята имеют возможность познакомиться с их будущими работодателями, начинают вместе с ними заниматься наукой, трудятся над курсовыми и дипломными работами. Конечно же тех студентов, которые демонстрируют наилучшие знания, работодатели сразу после окончания университета приглашают к себе на работу, - рассказала проректор по учебной работе и качеству образовательной деятельности, профессор кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса, доктор технических наук Виктория Павловна Ердакова.

Сейчас на факультете экономики и процессов управления Сочинского государственного университета продолжается набор студентов по специальностям «Экономика предприятия», «Финансы и управление бизнесом», «Менеджмент», «Товароведение», «Экономическая безопасность» и «Таможенное дело». Все эти специальности востребованы в России, и потому выпускники факультета никогда не остаются без работы с достойной зарплатой.

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