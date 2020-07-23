Дефицит бюджета Краснодара может составить 2,3 миллиарда рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T17:22:20+03:00

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Градоначальник Краснодара Евгений Первышов собрал брифинг для журналистов сегодня, 23 июля. Одним из вопросов прессы стал объем дефицита в связи с пандемией коронавируса.

- По самым мрачным прогнозам, он составит около 2,3 миллиардов рублей, - сказал Евгений Первышов.

Кроме того, мэр пояснил, что по этой причине придется отложить несколько серьезных проектов. Так до лучших времен перенесли строительство Набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста.

К слову, проект исторического квартала "Екатеринодар" мэр тоже назвал не первоочередной задачей.

Напомним, 30 марта Краснодар, как и весь регион, ушел на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Послабления спецрежима начались почти спустя три месяца. Однако до сих пор в Краснодарском крае запрещены массовые мероприятия, нельзя ходить без масок в закрытые помещения и в транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU