2020-07-23T17:03:23+03:00
Общество

В Сочи открылась южная резиденция Деда Мороза

Ее посетители кормят северных оленей и фотографируются в доме зимнего волшебника
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи открылась южная резиденция Деда Мороза.В Сочи открылась южная резиденция Деда Мороза.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Хостинском районе Сочи на горе Ахун начала принимать туристов Южная резиденция Деда Мороза. Для волшебника на высоте более 600 метров над уровнем моря построен дом, площадью порядка 160 квадратных метров. На новом экскурсионном объекте расположилась настоящая оленья ферма.

- Наши гости с удовольствием знакомятся с животными и кормят их ягелем, фотографируются в сказочном антураже, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» на объекте показа. – Летом так приятно окунуться в зимнюю сказку.

Кроме того, туристы гуляют по волшебному лесу, участвуют в мастер-классах, знакомятся с ремёслами северных народов и перекусывают в чайном домике.

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи напомнили, что этим летом для посещения на курорте открыты около ста экскурсионных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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