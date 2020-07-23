2020-07-23T17:10:40+03:00
Общество

Абоненты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» предпочитают пользоваться интерактивными сервисами

Энергетики обработали более 38 тысяч обращений с начала 2020 года
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Центры обслуживания потребителей Юго-Западного филиала «Россети Кубань» приняли свыше 38 тысяч обращений от жителей региона. Почти все они поступили через интерактивные сервисы компании. При этом чаще всего абонентов интересовали услуги по технологическому присоединению к сетям и консультации специалистов.

По данным компании, из 3149 заявок 3135 обращений абоненты подали через онлайн-сервисы. При этом, как отмечают специалисты, популярность дистанционных сервисов неуклонно растет у абонентов.

В первую очередь, это связано с распространением коронавирусной инфекции на территории края. В связи с этим большинство центров и пунктов по работе с потребителями компании продолжают работу в онлайн-формате.

Однако для «Россети Кубань» в приоритете сохранение качество услуг. В дистанционном формате операторы компании слаженно и четко помогают жителям оформить документы на техприсоединение и получить дополнительные услуги, а также консультируют потребителей.

Компания напоминает: пождать заявку на техприсоединение можно в электронном вимде через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), а также через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети». Задать вопросы по качеству электроснабжения или ограничениям в подачеэлектроэнергии можно на сайте Светлаястрана.рф или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

Стоит отметить, что помимо заявок на технологическое присоединение абонентов компании также и6нтересуют дополнительные услуги, в том числе проведение строительно-монтажных работ электросетевых объектов, обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей наружного освещения, аренда спецтехники.

Полный перечень услуг компании опубликован на официальном сайте «Россети Кубань».

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