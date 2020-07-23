Заммэра Майкопа продолжал управлять бизнесом, будучи чиновником

23 Июль 2020 2020-07-23T18:07:06+03:00

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Следственный комитет по республике Адыгея возбудил уголовное дело в отношении замглавы Майкопа. Выяснилось, что чиновник, формально лишенный возможности заниматься предпринимательством, продолжал управлять собственным бизнесом.

- По версии следствия, чиновник лично управлял двумя коммерческими предприятиям в Майкопе, в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме. Кроме того, подозреваемый, используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на максимально выгодных условиях, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

В вину ему ставят сразу несколько уголовных статей, включая и злоупотребление должностными обязанностями.

Расследование продолжается. Чиновник отправлен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU