В Сочи усилили санитарную обработку маршруток из-за большого числа туристов

24 Июль 2020 2020-07-24T08:20:57+03:00

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В последние дни эпидобстановка в Краснодарском крае ухудшилась. Количество зараженных вновь стало увеличиваться. В связи с этим мэрия Сочи приняла решение об усилении санитарного контроля в общественном транспорте – из-за большого наплыва туристов.

В администрации курорта уверяют, что все автобусы и маршрутки проходят дезинфекцию – внутри и снаружи, а водителям перед заходом на маршрут измеряют температуру.

- У нас работает семь автотранспортных предприятий. Ежедневно на линию выходит более 800 автобусов. Все они проходят тщательную обработку. Данные требования предъявляются ко всем перевозчикам, независимо от формы собственности. Кроме того, постоянно идёт мониторинг на линии, - заявил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Тимур Кушхов.

Тем временем сочинцев просят использовать безналичный способ оплаты проезда. Кроме того – носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU