Бюджет Краснодара недополучит денег от КТТУ

24 Июль 2020 2020-07-24T08:43:55+03:00

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На 98 заседании городской Думы Краснодара депутаты приняли решение об освобождении КТТУ от уплаты в местный бюджет. Это главный городской перевозчик, 30% от прибыли организация ежегодно перечисляла в казну. Однако теперь, когда пассажиропоток упал на 90% из-за карантина, предприятию разрешено эти деньги направить на наращивание собственных мощностей.

- Последние три года мы улучшали финансовое состояние КТТУ, буквально вытащили предприятие из «финансовой ямы». В 2019 году перевозчик впервые за несколько лет получил чистую прибыль в размере 15,4 млн рублей и избавился от долгов. Из-за пандемии и карантина пассажиропоток снизился на 90%, опять убытки и невозможность покрыть даже текущие расходы. Нужно помогать выравнивать ситуацию всеми возможными способами, - сказал Евгений Первышов.

Депутаты поддержали предложение градоначальника, теперь КТТУ разрешено 30% чистой прибыли за 2019 оставить на предприятии. Точно так же поступят и с прибылью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU