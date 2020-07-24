В Геленджике на вершине Маркотхского хребта открыли часовню
Первый камень в основание будущей часовни заложили в 2014 году. А сегодня, 24 июля 2020, ее открыли и освятили. Кстати, построили обитель в честь святого Серафима Саровского.
Сегодня состоялась первая литургия. Ее провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Как отмечают в пресс-службе мэрии Геленджика, на открытие и освящение нового православного храма прибыл и мэр Алексей Богодистов. Все пришедшие на литургию приложились к святыне, которая хранится в часовне – икона Серафима Саровского с частицей его мощей.
Настоятелем обители назначен благочинный Геленджикского округа отец Максим Пьянков. По его словам, часовня будет открыта с 10:00 до 18:00 ежедневно. А по средам в 10:30 здесь будет проходить молебен.
Прийти сюда можно не только помолиться, тут будут проводить и обряды крещения или венчания. Заказать сорокоуст, подать записки о молитве родных и близких – также можно.
ИСТОЧНИК KP.RU