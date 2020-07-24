2020-07-24T09:45:14+03:00
Происшествия

Кубанский судья отправится на 5,5 лет в колонию за взятку и покушение на мошенничество

Уголовное дело в отношении председателя Щербиновского райсуда возбудил глава СК Александр Бастрыкин
Виталий КАРНАУХ
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Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда.Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Судья вел уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мужчины, обвиняемого в обороте наркотиков. Оперативное сопровождение оказывали сотрудники ФСКН и МВД на транспорте. Однако действия оперативников подсудимый обжаловал.

Тем временем судья ввел силовиков в заблуждение, намекал на то, что их могут привлечь к уголовной ответственности. И попросил с них 500 тысяч рублей за вынесение обвинительного приговора фигуранту.

Как отмечает следствие, осенью 2016 года задуманное состоялось. Служитель Фемиды получил 230 тысяч. А в январе 2017-го он рассказал полицейским, что сумму передаст куда надо. Однако на самом деле у него были совсем другие намерения. В феврале того же года судья получил от одного из полицейских еще 300 тысяч. Но дальнейшие действия пресекли сотрудники ФСБ.

Судом определена мера наказания злоумышленнику – 5,5 лет колонии строго режима. Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда. К слову, занимать определенные должности он теперь не сможет в течение 7 лет. По сообщению пресс-службы прокуратуры Кубани, приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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