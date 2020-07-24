Сочинские леопарды сдают экзамен, чтобы попасть в дикую природу

24 Июль 2020 2020-07-24T10:44:46+03:00

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Есть в Сочинском национальном парке «Центр восстановления леопарда на Кавказе». Сейчас здесь наступила ответственная пора – взращенные молодые хищники сдают «выпускные экзамены», чтобы отправиться в дикую природу. Две последние недели ученые РАН исследовали молодых леопардов. Они проверяли, умеют ли они охотиться, могут ли избегать человека и домашний скот.

Фото: instagram.com/npsochi/

Как отмечают в самом Центре, в этом году «выпускниками» стали двухлетние котята.

- У всех котят индивидуальные особенности характера и способности, поэтому специалистами Центра разрабатываются индивидуальные программы подготовки каждой особи. В итоге четыре леопарда показали отличные результаты на «выпускных экзаменах», - говорят в Центре.

Но прежде, чем выпустить хищника в дикую природу, необходимо удостовериться на 100% - сможет ли он там выжить. На днях кошкам надели спутниковые ошейники, их взвесили, измерили, сфотографировали, а также взяли анализы – кровь и шерсть на гормоны.

- Решение о местах выпуска для каждой особи будет принято Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, - заключили в Центре.

Фото: instagram.com/npsochi/

ИСТОЧНИК KP.RU