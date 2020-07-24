2020-07-24T10:44:46+03:00
Общество

Сочинские леопарды сдают экзамен, чтобы попасть в дикую природу

Выпускники – двухлетние котята
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: instagram.com/npsochi/Фото: instagram.com/npsochi/
Изменить размер текста:

Есть в Сочинском национальном парке «Центр восстановления леопарда на Кавказе». Сейчас здесь наступила ответственная пора – взращенные молодые хищники сдают «выпускные экзамены», чтобы отправиться в дикую природу. Две последние недели ученые РАН исследовали молодых леопардов. Они проверяли, умеют ли они охотиться, могут ли избегать человека и домашний скот.

Фото: instagram.com/npsochi/

Фото: instagram.com/npsochi/

Как отмечают в самом Центре, в этом году «выпускниками» стали двухлетние котята.

- У всех котят индивидуальные особенности характера и способности, поэтому специалистами Центра разрабатываются индивидуальные программы подготовки каждой особи. В итоге четыре леопарда показали отличные результаты на «выпускных экзаменах», - говорят в Центре.

Но прежде, чем выпустить хищника в дикую природу, необходимо удостовериться на 100% - сможет ли он там выжить. На днях кошкам надели спутниковые ошейники, их взвесили, измерили, сфотографировали, а также взяли анализы – кровь и шерсть на гормоны.

- Решение о местах выпуска для каждой особи будет принято Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, - заключили в Центре.

Фото: instagram.com/npsochi/

Фото: instagram.com/npsochi/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарцы поддерживают "Новых Людей" автографом
На Кубани 169 одиннадцатиклассников получили 100 баллов по ЕГЭ
"Страдали от жары 44 собаки": Геленджикских фотографов-живодеров взяли на карандаш
ВТБ Капитал Инвестиции и Х5 Retail Group дали оценку перспективам продуктового ретейла в России
Температура воды в Черном море 24 июля 2020: холоднее всего у Крымского моста
Татьяна Гречаная в пресс-центре «КП»-Кубань»: В крае – домашние очаги коронавируса
Энергетики выявили 36 незаконных подвесов оборудования интернет-провайдерами в Республике Адыгея
Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 25 и 26 июля 2020
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 24 июля 2020 увеличилось на 90
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
Сочинские леопарды сдают экзамен, чтобы попасть в дикую природу
Кубанский судья отправится на 5,5 лет в колонию за взятку и покушение на мошенничество
В Геленджике на вершине Маркотхского хребта открыли часовню
Бюджет Краснодара недополучит денег от КТТУ
В Сочи усилили санитарную обработку маршруток из-за большого числа туристов
Заммэра Майкопа продолжал управлять бизнесом, будучи чиновником
Проект обновленной «Авроры» представят к концу года
Мэр Краснодара: город готов ко второй волне коронавируса. Вопрос - каков будет рост
Абоненты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» предпочитают пользоваться интерактивными сервисами
В Сочи открылась южная резиденция Деда Мороза