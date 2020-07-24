Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 24 июля 2020 увеличилось на 90

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 июля 2020. Фото: Виталий КАРНАУХ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 июля 2020, самые важные. Статистика заболеваемости в последние несколько дней пугает - вчера выявили 85 инфицированных, а сегодня уже 90. Как отмечают в оперативном штабе, среди заболевших 57 женщин и 33 мужчины. Возраст пациентов - от 3 до 85 лет.

Распределение по муниципалитетам. В кубанской столице выявили 13 инфицированных, в олимпийской столице - 12 новых заболевших. По семь пациентов прибавилось в Новокубанском и Славянском районах, по шесть - в Динском, Белореченском районах и Армавире. Пять заболевших выявили в Усть-Лабинском и Павловском муниципалитетах, по три – в Новороссийске, а также Выселковском и Лабинском муниципалитетах, по два в Анапе и Мостовском районе. По одному пациенту в Брюховецком, Отрадненском, Кущевском, Новопокровском, Успенском, Кореновском, Тбилисском, Курганинском, Тихорецком и Крымском районах.

Количество муниципальных образований, в которых выявили пациентов, удручает. Однако радует, что нигде не зафиксированы массовые вспышки. Общее число заболевших с начала пандемии в Краснодарском крае выросло до 7598 человек, из них 6563 выписаны из медицинских учреждений, в том числе 83 за последние сутки. 25 пациентов - на аппаратах ИВЛ, один на ЭКМО. 100 зараженных умерли.

Как отмечают в региональном минздраве, 3439 человек находятся под наблюдением в поликлиниках по месту жительства.