Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае 25 и 26 июля 2020

24 Июль 2020 2020-07-24T11:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Краснодарском крае 25 и 26 июля 2020. Скажем сразу: в центре региона, а также на Черноморском и Азовском побережьях будет жарко и сухо. Непогоду обещают в южной части региона - там будут кратковременные дожди с грозами.

25 и 26 июля местами в Краснодарском крае будет северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 5-10 м/с. Порывы - до 17 м/с. Ночью в регионе будет прохладно - температура опустится до плюс 17-22 градусов. В предгорьях будет еще холоднее, там обещают понижение до 12 градусов тепла. А днем температура вновь вернется в лето, синоптики говорят, что столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

В воскресенье на Черноморском побережье ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер будет северо-восточный, 12-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Сильный ветер будет в Новороссийске - там порывы достигнут 20-25 м/с. Температура воздуха ночью на побережье составит 17-22 градуса, днем - 29-34 тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU