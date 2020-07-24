Энергетики выявили 36 незаконных подвесов оборудования интернет-провайдерами в Республике Адыгея

24 Июль 2020 2020-07-24T12:19:52+03:00

Нарушения зафиксированы в г. Адыгейске и Теучежском районе

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Специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») продолжают работу по выявлению незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергосетевых объектах. В настоящее время обнаружено 36 таких нарушений. Всего с начала года энергетики Краснодарского филиала компании зафиксировали 180случаев незаконного подвеса ВОЛС.

Стоит отметить, что несанкционированное размещение стороннего оборудования на электросетевых объектах может привести к серьезным авариям и, как следствие, перебоям с подачей электроэнергии потребителям. Самовольные подвесы на воздушных линиях электропередачи являются источником повышенной опасности для окружающих и могут нанести непоправимый вред здоровью и даже жизни людей. Кроме того, это значительно затрудняет проведение ремонтно-профилактический и аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.

По факту обнаружения незаконных подвесов специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» направили в адрес собственника ВОЛС обращение о добровольном демонтаже линии связи либо заключении договора возмездного оказания услуг. Однако нарушение не было устранено в течение установленного законодательством срока, договор не заключен.

Поэтому энергетики приступили к работам по демонтажу незаконного оборудования. Так, в настоящее время от стороннего оборудования уже расчистили участок в г. Адыгейске. Работы по демонтажу незаконных подвесов ВОЛС продолжаются.

Отметим, работу по пресечению фактов незаконного использования воздушных линий электропередачи компания «Россети Кубань» проводит совместно с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Все действия энергетиков проводятся в рамках законодательства РФ.

Во име собственно безопасности, энергетики просят сообщать обо всех фактах самовольного размещения стороннего оборудования на опорах ЛЭП по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.