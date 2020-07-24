Температура воды в Черном море 24 июля 2020: холоднее всего у Крымского моста

Рассказываем о том, какая температура воды в Черном море 24 июля 2020. Фото: Виталий КАРНАУХ

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям о том, какие температуры ожидают отдыхающих на Черноморском и Азовском побережьях. Прогрелось море везде по-разному - где вода как парное молоко, а где - бодрящая прохлада. Теперь подробнее.

Самая горячая морская вода - в Сочи. Здесь уже на протяжении долгого времени ее градус не понижался и составляет 27. Чуть выше по побережью уже температура падает. Так, в Лазаревском - плюс 26,7. Такая же отметка и в Туапсе. В Архипо-Осиповке еще холоднее, здесь температура моря составляет плюс 26,3 градуса.

В Геленджике еще холоднее - плюс 26,1. В Новороссийске +25,9, в Анапе +25,4. Заканчивается Черноморское побережье и вовсе температурой в 25 градусов. Отсюда следует, что холоднее всего - у Крымского моста.

Азовское побережье также не радует своим теплом, тут температура морской воды колеблется от 24 до 25 градусов.