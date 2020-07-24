"Страдали от жары 44 собаки": Геленджикских фотографов-живодеров взяли на карандаш

24 Июль 2020 2020-07-24T14:09:40+03:00

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Набережная и пляжи Геленджика усыпаны фотографами-живодерами, которые в погоне за наживой издеваются над своими питомцами. Чтобы этого не допустить, мэрия курорта создала специальные мониторинговые отряды, которые выходят в рейды.

Группы контроля состоят из сотрудников полиции, Россельхознадзора, ветеринарного управления и представителей мэрии Геленджика.

- На днях пресекли деятельность фотографов с обезьянками и выставки собак в парке аттракционов. В душной палатке, нагретой палящим солнцем, страдали от жары 44 собаки, которые должны ежедневно развлекать отдыхающих на контактной выставке. Ветеринары говорят, что после такой работы животные испытывают огромный стресс, некоторые даже погибают, - отмечают в пресс-службе администрации Геленджика.

Там же добавили, что животных проверяют специальным сканером на наличие чипов. Кроме того, испрашивают ветеринарные документы, а после этого хозяина с его питомцем доставляют в ветеринарию, где специалисты устанавливают степень жестокого обращения. Если возникнет необходимость, животных могут изъять у их владельцев.

- За истекший период курортного сезона в Геленджике изъяли 6 попугаев и 4 обезьяны. Составлено около 25 протоколов, - заключили в городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU