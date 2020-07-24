На Кубани 169 одиннадцатиклассников получили 100 баллов по ЕГЭ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больше 22 тысяч детей сдали экзамен в основной период. А вчера был последний ЕГЭ - по иностранному языку. По последним данным, в Краснодарском крае 169 учеников показали наилучший результат - они получили по 100 баллов.

– Ребятам в нынешних условиях пришлось нелегко, но они достойно справились со всеми испытаниями. Мы знаем, что уже 169 кубанских выпускников набрали на экзаменах по 100 баллов. Есть и семеро ребят, которые получили высший балл сразу по двум предметам. А один выпускник краснодарского лицея набрал 300 баллов. Это отличные результаты, заслуживающие похвалы, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор также отметил, что в нынешних условиях край в этом году получил необычный опыт. Так, эпидемиологической безопасности сдающих экзамены было уделено повышенное внимание. Дезинфицировали классы, автобусы, организаторы проведения ЕГЭ следили за соблюдением социальной дистанции, а также измеряли температуру.

- Благодаря установке обеззараживателей воздуха мы дали возможность ребятам не надевать маски во время экзамена, - отметил Вениамин Кондратьев.

В проведении экзаменов были задействованы 13 тысяч человек.