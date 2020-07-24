Краснодарцы поддерживают "Новых Людей" автографом

24 Июль 2020 2020-07-24T14:53:00+03:00

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Партия "Новые Люди" в числе других успешно зарегистрировала список кандидатов на сентябрьские выборы. Следующий этап кампании, который уже несколько дней идет на территории Краснодара, - сбор подписей сторонников. Этот период особенно важен. Через него проходят все политические объединения, не представленные на данный момент в Государственной Думе. По итогам сбора подписей то или иное избирательное объединение допускается до участия в выборах.

Уже в течение нескольких дней в городе идет поквартирный обход жителей. В нем принимают участие волонтеры "Новых Людей", просто неравнодушные сторонники, а также сами кандидаты.

- Наши представители вместе с волонтерами обходят микрорайоны, общаются с жителями и собирают подписи, - рассказывают в региональном отделении "Новых Людей". – Мы считаем, что это самый честный и открытый подход. У людей есть возможность увидеть кандидата лично, задать ему вопросы, как о нем самом, так и о партии.

На улицах города установлены рекламно-информационные кубы, где проходит сбор подписей. На местах работают волонтеры. Они с удовольствием рассказывают всем заинтересованным о партии, о ее целях и задачах. Здесь же можно поддержать новую политическую силу своим автографом.

Напоминаем, более 30 представителей от партии "Новые Люди" будут бороться за места в городской Думе Краснодара. Всего партия выставила более 600 кандидатов в 12 регионах страны.