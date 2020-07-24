2020-07-24T15:29:55+03:00
Общество

Стало известно, кто заменит мэра Краснодара

Виталий КАРНАУХ
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Виталий Косенко. Фото: пресс-служба мэрии.Виталий Косенко. Фото: пресс-служба мэрии.
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Нынешний мэр Краснодара Евгений Первышов уходит в отпуск аж до 13 сентября. Об этом чиновник заявил на брифинге с журналистами. Такое решение он объяснил тем, что ему необходимо возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в городскую Думу.

Замещать должность главного по Краснодару будет Виталий Косенко. Его кандидатуру Первышов представил депутатам, те - поддержали.

- Виталий Викторович в моей команде с первого дня. Уже почти два года в должности заместителя курирует серьезные и ответственные вопросы внутренней, информационной и кадровой политики. За это время в полной мере проявил себя как эффективный руководитель, способный решать самые сложные вопросы. Именно таким и должен быть первый заместитель главы города, прокомментировал ушедший в отпуск Первышов.

В настоящий момент в краснодарской мэрии происходит перераспределение обязанностей между чиновниками. Косенко в качестве вице-мэра будет занят в вопросах, касающихся кадров, а также будет курировать информационно-аналитическую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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