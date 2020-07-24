В Геленджике приступили к строительству нового терминала аэропорта

24 Июль 2020 2020-07-24T15:58:20+03:00

В работах задействованы 300 человек и 30 единиц техники

Изменить размер текста: A A

В Геленджике приступили к строительству еще одного терминала аэропорта – вот-вот появится готовый проект шестиметрового котлована. На площадке уже установили пластовый дренаж, а также водоотведение. Как заявили в пресс-службе аэропорта, вскоре рабочие приступят к бетонированию.

На объекте задействованы около 300 человек и 30 единиц специальной техники. Работы проводят по графику, об отставаниях не сообщают. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 891 пассажира в час. Годовой показатель будет равняться около 1 миллиона человек.

Здесь сделают 12 стоек регитсрации, четыре входа на посадку и отдельную парковку для туристических автобусов. Главной особенностью станет крыша аэропорта, построенная в виде птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU