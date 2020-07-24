Краснодар отдал лидерство по заболеваемости жителей коронавирусом
В Краснодарском крае зарегистрировано 90 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 7598 случаев. Но, чтобы объективно оценить уровень заболеваемости, эпидемиологи никогда не берут абсолютное число случаев.
По словам замруководителя Роспотребнадзора региона Татьяны Гречаной, заболеваемость на 100 тысяч человек - один из важнейших показателей состояния здоровья жителей. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. И, стоит сказать, Краснодар давно отдал лидерство по заболеваемости. В числе первых нет и курортных городов - ни Сочи, ни Анапы, ни Геленджика.
Замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная о том, кто сейчас заражается коронавирусом в Краснодарском крае
- Самый высокий показатель в Кавказском районе края, где в начале мая произошла вспышка коронавируса среди прихожан церкви, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Татьяна Гречаная.
Высокий показатель также отмечают в Армавире, где в последние дни фиксируют новые случаи заражения.
- Один из самых низких показателей - в Темрюке, - добавляет Татьяна Гречаная.
ИСТОЧНИК KP.RU