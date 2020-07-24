Рост числа заболевших в Армавире произошел из-за сезона свадеб
С начала недели, 20 июля, оперативный штаб по коронавирусу фиксирует рост числа заболевших в Краснодарском крае. Однако, вопреки ожиданиям, самыми зараженными территориями являются не курортные города и поселки, где отдыхают тысячи туристов. Сразу 15 человек за сутки коронавирус обнаружили в Армавире и с каждым днем число заболевших там увеличивается.
Замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная о том, кто сейчас заражается коронавирусом в Краснодарском крае
- Большинство очагов регистрируем в семьях, в которых недавно прошли свадьбы или похороны. На таких церемониях, как правило, собираются много людей, они обнимаются, целуются. Как показала практика, одного контакта достаточно, чтобы заболеть коронавирусом, - пояснила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
Замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная о росте числа заболевших, новом каратине и вакцинации.
Замглава санитарного ведомства рекомендовала воздержаться пока от масштабных торжеств или поминок. Ожидается, что вакцина от коронавируса появится ближе к осени.
ИСТОЧНИК KP.RU