2020-07-24T20:16:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Рост числа заболевших в Армавире произошел из-за сезона свадеб

В Роспотребнадзоре рассказали, почему в городе произошел всплеск инфицирования [аудио]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Торжества придется отложитьТоржества придется отложить
Изменить размер текста:

С начала недели, 20 июля, оперативный штаб по коронавирусу фиксирует рост числа заболевших в Краснодарском крае. Однако, вопреки ожиданиям, самыми зараженными территориями являются не курортные города и поселки, где отдыхают тысячи туристов. Сразу 15 человек за сутки коронавирус обнаружили в Армавире и с каждым днем число заболевших там увеличивается.

Замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная о том, кто сейчас заражается коронавирусом в Краснодарском крае

00:00
00:00

- Большинство очагов регистрируем в семьях, в которых недавно прошли свадьбы или похороны. На таких церемониях, как правило, собираются много людей, они обнимаются, целуются. Как показала практика, одного контакта достаточно, чтобы заболеть коронавирусом, - пояснила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная о росте числа заболевших, новом каратине и вакцинации.

Замглава санитарного ведомства рекомендовала воздержаться пока от масштабных торжеств или поминок. Ожидается, что вакцина от коронавируса появится ближе к осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24