В Краснодарском крае пройдет экспедиция «От Босфора до Каспия»

24 Июль 2020 2020-07-24T16:55:11+03:00

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Экспедиция стартует 27 июля из Краснодара. Ее организаторы – региональное отделение РГО и краевая федерация спортивного туризма. Отмечается, что участники побывают в исторических местах Кубани – на раскопках в Фанагории, в комплексе «Атамань», на дольменах, в музеях.

– Маршрут экспедиции пройдет по территориям Кубани, Адыгеи, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Ингушетии. Его общая протяженность составит 3700 км, а продолжительность – 22 дня, – рассказали в отделении РГО.

Финишировать экспедиторы планируют 16 августа во Владикавказе. Этот проект позволит актуализировать активный туризм, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках. Участники экспедиции преодолевать расстояния будут на экспериментальных автомобилях. Их создали специально для длительного передвижения по равнинной и горной местностях.

ИСТОЧНИК KP.RU