55 кубанцев вышли в полуфинал конкурса «Доброволец России-2020»

24 Июль 2020 2020-07-24T18:05:49+03:00

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В этом году конкурс "Доброволец России" проводится в десятый раз. Грантовый фонд составил 90 миллионов рублей - по инициативе Владимира Путина. Финансовая поддержка поможет гражданам осуществить свои социально значимые проекты. Победители получат гранты до 2 млн рублей - на реализацию инициатив. 500 тысяч они смогут направить на обучение на территории России.

- С каждым годом конкурс принимает все большие масштабы. Он помогает решать проблемы в социальной сфере, улучшать и развивать территории, менять жизнь людей. Например, накануне президент страны подписал указ о национальных целях развития до 2030 года, где поддержка волонтерства и достижение показателя 15 процентов волонтеров среди населения стали ключевыми национальными целями на ближайшие 10 лет, - говорит соорганизатор социальной эстафеты Краснодарского края "Челлендж добра" Илья Шакалов.

По его мнению, расширение сообщества волонтеров - это стратегически важная задача для страны. Кубань вошла в десятку регионов по количеству поданных проектов на конкурс.

- У нас работает большое количество волонтерских центров, которые вносят ощутимый вклад в развитие добровольческого движения, - отмечает Илья Шакалов.

ИСТОЧНИК KP.RU