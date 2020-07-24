Экс-директор «Сочиавтотранс» пойдет под суд за 9 преступлений

24 Июль 2020 2020-07-24T19:08:03+03:00

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По версии следствия, с начала 2015 по осень 2016 года руководитель предприятия «Сочиавтотранс» давал указания должностным лицам вычесть из заработной платы водителей организации деньги. Это он объяснял тем, что средства направят на погашение суммы ремонта девяти автобусов, при этом были договоры страхования.

Как отмечают в СУ СК по Краснодарскому краю, этими действиями экс-директор превысил свои полномочия. Вследствие чего из-за его «делишек» нарушились права и законные интересы граждан. Ущерб составил более 440 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Центральный районный суд города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU