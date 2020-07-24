В Сочи ребёнок пострадал в аварии с двумя иномарками

24 Июль 2020 2020-07-24T19:44:22+03:00

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В Сочи в аварии пострадал ребёнок. Он госпитализирован с травмами. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Центральном районе города-курорта, на улице Транспортной 24 июля, около 9:00.

- По предварительной информации 24-летний местный житель был за рулем автомобиля Hyundai. Он не уступил дорогу машине Toyota, и иномарки столкнулись, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По словам сотрудника госавтоинспекции, обе иномарки получили механические повреждения. В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения обратили внимание, что транспортный поток на курорте в разгар сезона значительно увеличился, и водителями надо быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU