В Сочи возобновили восхождение на вершину Чёрная Пирамида

24 Июль 2020 2020-07-24T22:45:08+03:00

Маршрут будет работать до конца осени на высоте 2375 метров над уровнем моря

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В горах Сочи возобновил работу маршрут для альпинистов-любителей. Это восхождение на вершину Черная Пирамида, которая расположена на высоте 2375 метров над уровнем моря.

Гора имеет необычное название из-за оригинальной треугольной формы. В конце прошлого века вершина считалась одной из самых труднодоступных в Красной Поляне. Теперь сюда забрасывает туристов кресельная канатная дорога.

- В восхождение на Черную Пирамида может отправиться любой путешественник старше 10 лет. Этот легкий пешеходный маршрут оснащен страховочными тросами. Его протяженность - 400 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Маршрут не требует физическую выносливость и опыт восхождений, путь окормлен страховочными тросами. Инструкторы на старте экипируют гостей курорта альпинистским снаряжением. Маршрут будет работать до конца осени.

ИСТОЧНИК KP.RU