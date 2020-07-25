"Может унести": В Анапе запретили выплывать в море на матрасах и катамаранах из-за сильного ветра

25 Июль 2020 2020-07-25T09:41:21+03:00

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Как сообщала ранее "Комсомольская правда" - Кубань", на юге региона в выходные дни 25 и 26 июля ожидается ветер с порывами. Отдыхающих на пляжах Анапы - толпы. В этом сезоне уже были случаи, когда туристов на матрасах уносило в море на несколько километров от берега. Их искали с катеров и вертолетов.

С этой связи управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта Анапы распространило экстренное предупреждение.

- Уважаемые жители и гости курорта! В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов на пляжах Анапы запрещено! Обращаясь к жителям и гостям курорта, предупреждаем: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU