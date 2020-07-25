На Кубани 58 пляжей передали из федеральной в муниципальную собственность

25 Июль 2020 2020-07-25T10:06:49+03:00

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем территориального управления Росимущества Сергеем Маркевичем вопросы взаимодействия. Губернатор заявил, что за последние годы 58 пляжных территорий краю удалось передать из федеральной в муниципальную собственность. В частности, это пляжи в Сочи, Геленджике, Анапе и Темрюке.

– Это была большая проблема: федеральная территория сдавалась в аренду, а осуществлять контроль за эффективностью ее использования было некому. В результате пляжи выглядели неухоженными. За год мы этот вопрос решили. Сейчас пляжи на контроле муниципальных властей, там чистота и порядок, они стали украшением курортного региона, – заявил Вениамин Кондратьев.

Сергей Маркевич, в свою очередь, заявил, что будет держать положительные результаты на личном контроле. В ближайшее время, возможно, удастся передать в собственность Геленджика участок, на котором располагается «Артиллерийская батарея береговой охраны №714 капитана Челака». Она является исторической и культурной ценностью и сейчас разрушается.

ИСТОЧНИК KP.RU