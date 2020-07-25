Число больных коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июля 2020 увеличилось на 92

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 июля 2020.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 июля 2020, самые важные. Число больных за последние сутки выросло до 92. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии в Краснодарском крае - 7690 человек.

Как отмечают в оперативном штабе региона, возраст пациентов - от двух месяцев до 83 лет. По-прежнему в ежедневной статистике женщин больше, чем мужчин - 52 против 40.

В Краснодаре медики зафиксировали вспышку коронавируса - в городе обнаружили 48 новых больных. Напомним, вчера их было 13. Шесть случаев зафиксировано в Сочи и Кущевском районе, пять – в Армавире, четыре – в Северском районе. По три заболевших в Кавказском, Ленинградском, Тбилисском районах. По два случая в Горячем Ключе, Новороссийске, Новокубанском районе, по одному – в Геленджике, Анапе, Апшеронском, Крыловском, Каневском, Гулькевичском, Курганинском и Тихоренцком районах.

Отмечается, что среди заболевших - девять детей. Шесть из них - краснодарцы в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и трое из Северского района - от 6 до 11 лет.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Краснодарском крае составляет 7690 человек. Из них 6653 выздоровели, 102 - умерли. За последние сутки зафиксировано два летальных случая.

– В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

Под наблюдением медиков в поликлиниках по месту жительства находятся 3628 человек, включая 459 детей.