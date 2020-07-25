Температура воды в Черном море 25 июля 2020: самая холодная вода в Анапе

25 Июль 2020 2020-07-25T11:40:56+03:00

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"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море ожидает жителей и гостей региона. По-прежнему первонство холода занимает Черноморское побережье близ Крымского моста, а также побережье Азовского моря.

А теперь конкретно. Самое теплое море - у берегов Сочи. Здесь вода прогрелась почти до 27 градусов. В Адлере +26,6, в Лазаревском +26,8. Дальше по побережью в сторону Анапы температура морской воды пошла на спад. Так, в Туапсе она уже составляет 26,5, в Новомихайловском +26,3 градуса.

В Архипо-Осиповке и того холоднее, там +25,9. В Джанхоте +25,6. Холоднее и в Геленжике - здесь морская вода прогрелась до 25,1 градуса.

Чуть теплее в Новороссийской бухте и ее акватории - тут температурная отметка достигла плюс 25,4 - 25,6 градусов. Но холоднее всего в Анапе, здесь вода хоть и теплая для летнего сезона, но заметно отличается, например, от Сочи. В Анапе +24,9. В Витязево +24,7.

ИСТОЧНИК KP.RU