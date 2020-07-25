2020-07-25T12:32:35+03:00
Общество

Генплан Краснодара одобрили федеральные ведомства

Положительное заключение выдало Минэкономразвития РФ
Никита ВЫСОЦКИЙ
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По этому генплану краснодарцы будут жить ближайшие 20 лет.По этому генплану краснодарцы будут жить ближайшие 20 лет.
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В Краснодаре полным ходом идет разработка генерального плана города. Напомним, эта работа начата по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

– Это делается и для тех, кто сейчас живет в краевой столице, и для последующих поколений. Генплан должен быть прозрачным и честным, не меняться ни под чьи интересы. В документе необходимо предусмотреть наличие социальных объектов, зеленых зон, парковок, – заявил губернатор Кубани.

Подготовкой документа занимались специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства. Месяц назад краевые ведомства проект одобрили, оставалось дело за федеральными структурами.

- Теперь можно сказать, что самая сложная часть работы выполнена, генплан Краснодара получил положительное заключение от всех федеральных ведомств, – сообщил главный архитектор края Юрий Рысин.

Напомним, сейчас в городе и пригороде ведутся общественные обсуждения, они продлятся до 6 августа. Затем специалисты будут вносить пожелания жителей в проект. В планах – на осенней сессии нового созыва Гордумы рассмотрение и утверждение генплана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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