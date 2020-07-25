В Кропоткине на заправке сгорел автобус

25 Июль 2020 2020-07-25T12:46:52+03:00

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Страшное ЧП случилось на одной из заправок города Кропоткина. По сообщению очевидцев, на одной из местных заправок загорелся пассажирский автобус. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю происшествие прокомментировали.

- Вечером 24 июля диспетчеру Кропоткинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место направлены силы и средства. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание автобуса. В 21:45 пожар был ликвидирован, - рассказал начальник пресс-службы Никита Гавриляк.

К счастью, ЧП обошлось без жертв – пострадавших и погибших нет. Местные жители говорят, что на эту заправку автомобили с пассажирами не пускают, люди обязаны выйти из машин и ждать, когда транспорт будет заправлен.

ИСТОЧНИК KP.RU