2020-07-25T12:46:52+03:00
Происшествия

В Кропоткине на заправке сгорел автобус

От автомобиля не осталось ничего
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по краю.Фото: ГУ МЧС России по краю.
Изменить размер текста:

Страшное ЧП случилось на одной из заправок города Кропоткина. По сообщению очевидцев, на одной из местных заправок загорелся пассажирский автобус. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю происшествие прокомментировали.

- Вечером 24 июля диспетчеру Кропоткинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место направлены силы и средства. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание автобуса. В 21:45 пожар был ликвидирован, - рассказал начальник пресс-службы Никита Гавриляк.

К счастью, ЧП обошлось без жертв – пострадавших и погибших нет. Местные жители говорят, что на эту заправку автомобили с пассажирами не пускают, люди обязаны выйти из машин и ждать, когда транспорт будет заправлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более миллиарда рублей направили на подготовку школ к новому учебному году
В Кропоткине на заправке сгорел автобус
Генплан Краснодара одобрили федеральные ведомства
Температура воды в Черном море 25 июля 2020: самая холодная вода в Анапе
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июля 2020 увеличилось на 92
Кубанские казаки задержали на пляжах Анапы жителей Африки
На Кубани 58 пляжей передали из федеральной в муниципальную собственность
"Может унести": В Анапе запретили выплывать в море на матрасах и катамаранах из-за сильного ветра
В Сочи возобновили восхождение на вершину Чёрная Пирамида
В Сочи ребёнок пострадал в аварии с двумя иномарками
Экс-директор «Сочиавтотранс» пойдет под суд за 9 преступлений
55 кубанцев вышли в полуфинал конкурса «Доброволец России-2020»
Краснодар отдал лидерство по заболеваемости жителей коронавирусом
ФК «Урожай» вновь переименуют в «Кубань»
В Краснодарском крае пройдет экспедиция «От Босфора до Каспия»
Рост числа заболевших в Армавире произошел из-за сезона свадеб
В Геленджике приступили к строительству нового терминала аэропорта
Татьяна Гречаная о реакции на отмену карантина: "В магазине только я в маске"
Стало известно, кто заменит мэра Краснодара