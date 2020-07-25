25 Июль 2020 2020-07-25T14:09:34+03:00

Более миллиарда рублей направили на подготовку школ к новому учебному году.

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В Краснодаре прошло краевое совещание под председательством вице-губернатора Анны Миньковой. На нем обсудили вопросы создания комфортных условий для обучения детей в школах Кубани.

К новому учебному году на подготовку 3181 учреждения из региональной казны выделили около миллиарда рублей. Деньги потратят на текущий и капитальный ремонт, а также благоустройство территории и обеспечение безопасности.

Подготовка к учебному году уже началась во всех районах Кубани, закончить ее должны к 19 августа.

– Учитывая специфику этого года, особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарных норм. Школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами, – заявила вице-губернатор.

За счет краевой казны в школы закупят и учебники по основным предметам, это порядка 1,5 млн книг. 85% из этого числа уже завезены.

ИСТОЧНИК KP.RU