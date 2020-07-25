Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: 25 июля скончались двое

25 Июль 2020 2020-07-25T16:03:41+03:00

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В Краснодарском крае 25 июля умерли два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. В оперативном штабе региона рассказали подробности.

69-летняя пенсионерка из Гулькевичского района заразилась 21 день назад - 4 июля. На КТ у нее выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тут же был сделан анализ на коронавирус, тест показал положительный результат.

- Состояние женщины ухудшилось, в специализированной краевой инфекционной больнице ее перевели на аппарат ИВЛ, - говорят в оперативном штабе.

Но как бы ни старались медики, спасти пациентку не удалось. У нее также был хронический холецистит и гипертония.

Второй случай смерти зафиксирован в Краснодаре. 48-летний мужчина заболел 3 июля. У него выявили также двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на ковид дал положительный результат. Из-за ухудшения состояния пациента подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти не удалось - он умер в СКИБ. Мужчина также болел сахарным диабетом и гипертонией.

Всего с начала пандемии в Крансодарском крае умерли 102 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU