Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: 25 июля скончались двое
В Краснодарском крае 25 июля умерли два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. В оперативном штабе региона рассказали подробности.
69-летняя пенсионерка из Гулькевичского района заразилась 21 день назад - 4 июля. На КТ у нее выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тут же был сделан анализ на коронавирус, тест показал положительный результат.
- Состояние женщины ухудшилось, в специализированной краевой инфекционной больнице ее перевели на аппарат ИВЛ, - говорят в оперативном штабе.
Но как бы ни старались медики, спасти пациентку не удалось. У нее также был хронический холецистит и гипертония.
Второй случай смерти зафиксирован в Краснодаре. 48-летний мужчина заболел 3 июля. У него выявили также двустороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на ковид дал положительный результат. Из-за ухудшения состояния пациента подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти не удалось - он умер в СКИБ. Мужчина также болел сахарным диабетом и гипертонией.
Всего с начала пандемии в Крансодарском крае умерли 102 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU