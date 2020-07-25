На улицы Сочи вышли патрули для контроля

25 Июль 2020 2020-07-25T16:32:58+03:00

Они будут следить за наличием масок на людях

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Из-за большого наплыва туристов в Сочи усилили патрули. В самый разгар курортного сезона блюстители порядка обеспечивают безопасность туристов. В состав групп вошли представили администрации, казака, добровольцы и полицейские.

- Ежедневно летом в Сочи прибывают тысячи гостей. Очень важно, чтобы отдыхающие и местные жители чувствовали себя комфортно и безопасно. Рейдовые группы работают в местах массового скопления людей и следят за правопорядком, в том числе - за соблюдением масочного режима работниками предприятий общественного питания, - рассказал замруководителя УВД по городу Сочи Александр Папанов.

Он также отметил, что рейды начинаются в 16:00. Патрулирование будет продолжаться на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU