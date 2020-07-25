В реке Анапка утонула 6-летняя девочка

25 Июль 2020 2020-07-25T16:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная трагедия случилась в Анапе 24 июля. Две маленьких девочки пошли купаться в море. Место на пляже выбрали у речки Анапки впадающей в Черное море. Как сообщают очевидцы, младшая 6-летняя девочка заплыла слишком далеко. Справиться самостоятельно не смогла, на помощь никто не пришел. Малышка утонула.

Тело ребенка увидел мужчина, который проходил мимо. Он достал ее из воды, вызвал правоохранителей и медиков и скрылся.

В смерти 6-летней девочки сейчас разбираются следователи.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU