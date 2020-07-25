2020-07-25T16:50:05+03:00
Происшествия

В аварии под Темрюком погибли двое

Легковушка врезалась в КамАЗ
Виталий КАРНАУХ
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Фото: ОГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: ОГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Страшная авария произошла вечером 24 июля в Темрюкском районе Краснодарского края. На 138 километре трассы Краснодар – Славянск-на-Кубани столкнулись два отечественных автомобиля. Все произошло в 18:25.

Предварительно установлено, что водитель легковушки «Лада Ларгус» совершал обгон. Мужчина не убедился, что этот маневр безопасен. Для того, чтобы избежать столкновения, он съехал на встречную обочину. Но машину стало заносить и вновь выкинуло на полосу встречного движения.

Здесь «Лада» врезалась в КамАЗ с полуприцепом. Тягач от удара боком врезался в еще одну легковушку – «Митсубиси Лансер». После этого грузовик не смог удержать равновесие, съехал с дороги и опрокинулся.

В ОГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в результате аварии от полученных травм на месте скончались двое – водитель и пассажир отечественного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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