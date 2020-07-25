В аварии под Темрюком погибли двое
Страшная авария произошла вечером 24 июля в Темрюкском районе Краснодарского края. На 138 километре трассы Краснодар – Славянск-на-Кубани столкнулись два отечественных автомобиля. Все произошло в 18:25.
Предварительно установлено, что водитель легковушки «Лада Ларгус» совершал обгон. Мужчина не убедился, что этот маневр безопасен. Для того, чтобы избежать столкновения, он съехал на встречную обочину. Но машину стало заносить и вновь выкинуло на полосу встречного движения.
Здесь «Лада» врезалась в КамАЗ с полуприцепом. Тягач от удара боком врезался в еще одну легковушку – «Митсубиси Лансер». После этого грузовик не смог удержать равновесие, съехал с дороги и опрокинулся.
В ОГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в результате аварии от полученных травм на месте скончались двое – водитель и пассажир отечественного авто.
ИСТОЧНИК KP.RU