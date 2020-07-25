2020-07-25T18:39:02+03:00
Общество

За два летних месяца Краснодарский край посетили 1,7 млн туристов

В регионе находится 600 объектов турпоказа
Виталий КАРНАУХ
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Центральный пляж Анапы.Центральный пляж Анапы.Фото: Виталий КАРНАУХ
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С начала года Краснодарский край посетили чуть больше трех миллионов человек, 1,7 млн из них - за летние месяцы. Со снятием карантина туристы всей страны устремились на Черноморские курорты.

- Сегодня нет поводов для снижения турпотока в наши курорты. Мы наоборот фиксируем его постоянный рост: с начала года общий турпоток составил 3 млн 143 тыс. человек. За летние месяцы (с 1 июня по 22 июля) турпоток на территорию Краснодарского края составил более 1,7 млн человек, - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства курортов Кубани.

Отмечается, что у туристов вырос интерес к гастрономическому, аграрному и экологическому туризму. И едут россияне не только на побережье Черного и Азовского морей, но и в горы - на юг региона. Это и Сочинский национальный парк, и Кавказский природный биосферный заповедник, и горный город-курорт Горячий Ключ, и много других достопримечательностей. Всего их в крае - более 600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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